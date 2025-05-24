Сырский ввел новые генеральские должности в ВСУ для контроля за деньгами

«В начале февраля противник пафосно анонсировал переход на корпусную систему в ВСУ. Сырский довольно логично обосновал необходимость новых генеральских должностей: по его замыслу, корпус должен самостоятельно вести боевые действия на отдельном участке, но на самом деле преследовался иной интерес», — объяснил собеседник агентства.