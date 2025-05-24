Сырский ввел новые генеральские должности в ВСУ для контроля за деньгами

Система, которую ввел главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, выбиралась для приближенных военачальника, которые получат звания генералов и полковников, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
«В начале февраля противник пафосно анонсировал переход на корпусную систему в ВСУ. Сырский довольно логично обосновал необходимость новых генеральских должностей: по его замыслу, корпус должен самостоятельно вести боевые действия на отдельном участке, но на самом деле преследовался иной интерес», — объяснил собеседник агентства.
По его словам, теперь лояльные Сырскому офицеры будут контролировать распределение финансов.
Ранее стало известно, что Сырского могут уволить и сослать послом в Африку из-за того, что он провалил операцию под Сумами.