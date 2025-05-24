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Обломки БПЛА обнаружили в Варнавинском округе

Находка была сделана около одной из деревень.

Обломки БПЛА самолетного типа обнаружили в Варнавинском округе. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Сообщение об обломках поступило в дежурную часть Варнавина вечером 22 мая 2025 года. Они были обнаружены около деревни Ляды, на расстоянии 700 м от дороги Варнавино — Красные Баки — Белышево.

Территорию падения беспилотника оцепили сотрудники полиции, на место выехала следственная группа в составе МЧС, следователей СК, прокуратуры, Росгвардии и администрации. Части БПЛА изъяты для проведения проверок.

«При падении БПЛА угрозы для жизни населения не было, инфраструктура не повреждена», — добавили в администрации Варнавинского округа.

Нижегородцам напоминают, что в случае обнаружения частей беспилотников нужно позвонить по телефонам 102, 112.