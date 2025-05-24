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Жители Керчи простились с двумя погибшими бойцами СВО

В Керчи состоялась церемония прощания с погибшими бойцами специальной военной операции.

Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.

Юрий Басов являлся уроженцем города-героя. После окончания школы в Багерово некоторое время трудился, а затем заключил контракт с ВС РФ и отправился защищать Родину в зоне спецоперации.

Владимир Сотников родился в Керчи. Молодой человек увлекался музыкой, рисованием, радиоэлектроникой. Учился в Керченском технологическом техникуме. По зову сердца отправился служить на фронт.

«Погибли наши земляки в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, проявив стойкость и мужество. Вечная память героям», — сказал Каторгин.

Ранее сообщалось, что в Севастополе проводили в последний путь Виталия Алтухова. Старшина второй статьи погиб в боях при освобождении Курской области.

Жители Армянска простились с бойцом Владимиром Зотовым. Воин погиб при выполнении боевого долга в зоне СВО.

В мае в Бахчисарайском районе состоялась церемония прощания с Дмитрием Полениным. Герой погиб при выполнении боевых задач.