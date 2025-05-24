Жители Керчи простились с двумя погибшими бойцами СВО

Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.
Юрий Басов являлся уроженцем города-героя. После окончания школы в Багерово некоторое время трудился, а затем заключил контракт с ВС РФ и отправился защищать Родину в зоне спецоперации.
Владимир Сотников родился в Керчи. Молодой человек увлекался музыкой, рисованием, радиоэлектроникой. Учился в Керченском технологическом техникуме. По зову сердца отправился служить на фронт.
«Погибли наши земляки в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, проявив стойкость и мужество. Вечная память героям», — сказал Каторгин.
Ранее сообщалось, что в Севастополе проводили в последний путь Виталия Алтухова. Старшина второй статьи погиб в боях при освобождении Курской области.
Жители Армянска простились с бойцом Владимиром Зотовым. Воин погиб при выполнении боевого долга в зоне СВО.
В мае в Бахчисарайском районе состоялась церемония прощания с Дмитрием Полениным. Герой погиб при выполнении боевых задач.