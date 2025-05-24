Из украинского плена освободили военнослужащего из Нижнего Тагила

«Тагильчанин освобожден из украинского плена в ходе первого этапа масштабного обмена пленными между Россией и Украиной по формуле “тысяча на тысячу”!», — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Освобожденного бойца дома ждут родные.
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова вчера сообщала, что из украинского плена вернулись восемь свердловчан. Один из них из города Арамиль. Он первым пересек границу.
Сейчас освобожденные находятся на территории Белоруссии, им оказывается вся необходимая помощь. Вскоре их доставят в Россию.