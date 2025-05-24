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ВС РФ освободили населенные пункты Локня, Ступочки и Отрадное

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Локня в Сумской области, Ступочки и Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 мая сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Там уточнили, что населенные пункты были взяты под контроль российской армией благодаря действиям подразделений группировок войск «Север», «Юг» и «Восток».

«Нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.), складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и иностранных наемников в 153 районах», — указано в сводке ведомства.

Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией российских войск.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 59,1 тыс. БПЛА, 607 зенитных ракетных комплексов, 23,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

22 мая ВС РФ освободили Новую Полтавку в ДНР. Также российская армия нанесла удары по цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины и объектам инфраструктуры военного аэродрома.