ВС РФ освободили населенные пункты Локня, Ступочки и Отрадное

Там уточнили, что населенные пункты были взяты под контроль российской армией благодаря действиям подразделений группировок войск «Север», «Юг» и «Восток».
«Нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.), складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и иностранных наемников в 153 районах», — указано в сводке ведомства.
Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией российских войск.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 59,1 тыс. БПЛА, 607 зенитных ракетных комплексов, 23,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин.
22 мая ВС РФ освободили Новую Полтавку в ДНР. Также российская армия нанесла удары по цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины и объектам инфраструктуры военного аэродрома.