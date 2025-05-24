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Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных, сообщили в Минобороны.

Источник: AP 2024

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих», — отметили в ведомстве.

Взамен украинской стороне передали 307 пленных боевиков ВСУ.

Сейчас возвращенные военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

В Минобороны добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен пленными будет продолжен.

Накануне состоялся первый этап обмена, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.

Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.

Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.