Из украинского плена за два дня освободили 15 свердловчан

«Пока ребята в Белоруссии, но уже скоро их ждет Подмосковье. Лечение, реабилитация, отдых», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Вчера из плена освободили восемь свердловчан. В их числе был житель Арамили, об обмене которого хлопотала его супруга.
«Его жена по-доброму звонила нам, мы передавали через федеральный аппарат уполномоченного ему письма. Она слала фото кошки, грустной и, по мнению жены, скучающей по хозяину», — рассказала Мерзлякова.
Сегодня Украина передала России еще семерых свердловчан. В их числе пятеро екатеринбуржцев, березовчанин и житель Артемовского.
Мерзлякова пока не сообщила, сколько еще военнослужащих из региона остаются в плену. Ожидается, что обмен завершится уже завтра.
«ФедералПресс» напоминает, что договоренность об обмене пленными была достигнута на переговорах в Стамбуле. Обмен закончится завтра, скорее всего в Россию вернутся около 1000 человек.