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Из украинского плена за два дня освободили 15 свердловчан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая, ФедералПресс. Полтора десятка военнослужащих из Свердловской области освободили из украинского плена в ходе крупнейшего обмена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Пока ребята в Белоруссии, но уже скоро их ждет Подмосковье. Лечение, реабилитация, отдых», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вчера из плена освободили восемь свердловчан. В их числе был житель Арамили, об обмене которого хлопотала его супруга.

«Его жена по-доброму звонила нам, мы передавали через федеральный аппарат уполномоченного ему письма. Она слала фото кошки, грустной и, по мнению жены, скучающей по хозяину», — рассказала Мерзлякова.

Сегодня Украина передала России еще семерых свердловчан. В их числе пятеро екатеринбуржцев, березовчанин и житель Артемовского.

Мерзлякова пока не сообщила, сколько еще военнослужащих из региона остаются в плену. Ожидается, что обмен завершится уже завтра.

«ФедералПресс» напоминает, что договоренность об обмене пленными была достигнута на переговорах в Стамбуле. Обмен закончится завтра, скорее всего в Россию вернутся около 1000 человек.