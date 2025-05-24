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ВС России 23 мая ударили по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать третьего мая расчетами ОТРК “Искандер” нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту», — уточнили в ведомстве.

На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.

«В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар», — добавили в Минобороны.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.