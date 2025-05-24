Над Крымом, Белгородской и Курской областями уничтожили четыре БПЛА

«24 мая с 11:50 мск до 12:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей. С 13:30 до 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Курской области и Республики Крым», — сказали там.