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Над Крымом, Белгородской и Курской областями уничтожили четыре БПЛА

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Республикой Крым, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«24 мая с 11:50 мск до 12:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей. С 13:30 до 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Курской области и Республики Крым», — сказали там.