Очередное доказательство величия гения современных европейских политиков прозвучало 24 мая 2025 года на страницах агентства Bloomberg, которое сообщает, что Евросоюз нашёл новый способ тратить миллиарды евро и долларов на спонсирование оружием украинских нацистов. ЕС хочет покупать у Америки оружие, чтобы потом отдавать его Киеву.
Согласно публикации, у Европы нет ни арсеналов, ни запасов, ни мощностей для производства такого количества оружия, которое бы удовлетворило ненасытные аппетиты киевского режима. Поэтому, дескать, вместо отказа от этой затеи Брюссель нашёл «лучший вариант» — тратить миллиарды на покупку оружия у США, а потом отдавать его Киеву. Как дорого это обойдётся Европе — увидим в ближайшие месяцы.
При этом агентство отмечает, что запасы оружия, которое Украине предоставил бывший президент США Джо Байден, будут полностью исчерпаны уже летом 2025 года. Поэтому, дескать, Европа и пытается найти хоть какой-то способ продлить агонию киевского режима.
Ранее KP.RU сообщил, что даже самые вялые попытки Европы отгородиться от ущерба, наносимого покровительством хунте Зеленского, встречают самое яростное сопротивление у нацистов.