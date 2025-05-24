Согласно публикации, у Европы нет ни арсеналов, ни запасов, ни мощностей для производства такого количества оружия, которое бы удовлетворило ненасытные аппетиты киевского режима. Поэтому, дескать, вместо отказа от этой затеи Брюссель нашёл «лучший вариант» — тратить миллиарды на покупку оружия у США, а потом отдавать его Киеву. Как дорого это обойдётся Европе — увидим в ближайшие месяцы.