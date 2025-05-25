Освобожденные из плена российские военные рассказали о пытках со стороны ВСУ

«Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать не охота», — рассказал один из мужчин.
Другой военный указал, что пробыл в плену около семи месяцев, в течение которых подвергался пыткам со стороны ВСУ.
«Изначально бригады Азов (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) издевались, избивали, как минимум, первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — поделился он.
Также освобожденные связались по телефону со своими семьями, многие бойцы не смогли сдержать слезы. Кроме того, военные поблагодарили РФ за инициативу по обмену военнопленными.
Ранее в этот день стало известно, что в рамках российско-украинских договоренностей с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 307 российских военнослужащих. При этом в Минобороны сообщили, что масштабный обмен будет продолжен.