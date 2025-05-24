«Избивали и заставляли учить непонятные тексты»: Российские военные рассказали, как с ними обращались в украинском плену

Российские военнослужащие, находившиеся в плену, подвергались избиениям и унижениям со стороны ВСУ.
«Зверски, зверски избивали, унижали. Так, что даже вспоминать не хочу», — рассказал один из российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольных Киеву территорий. Видео опубликовано в телеграм-канале «Известий».
Второй вернувшийся из плена российский военнослужащий рассказал, что в избиениях принимали участие боевики националистической бригады «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация).
«Бригада “Азов”* издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — сказал российский военный, который провел в плену около семи месяцев.
Напомним, договоренность об обмене пленными была достигнута во время российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая.
В рамках этой договоренности 24 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 пленных военных ВСУ.
Первая часть масштабного обмена пленными между Россией и Украиной прошла 23 мая. Подробности здесь на KP.RU.
Тем временем Минобороны России сообщило, что среди россиян, вернувшихся домой в результате масштабного обмена, оказались жители Курской области, которых ранее захватили украинские военные.
*Организация признана террористической и запрещена в России.