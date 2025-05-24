За прошлые сутки российская армия установила стабильный контроль над 2-километровым сегментом автострады на запад от села Красное Первое. Постоянное, но неторопливое движение наших войск западные военные аналитики уподобили паровому катку или асфальтоукладчику. Так, российские штурмовики всего лишь за сутки боев с четверга до вечера пятницы потеснили противника в таких локациях, как Дорошовка и Двуречное, в лесополосе под Колесниковкой, а также и поблизости от Фиголевки.