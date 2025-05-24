Харьковская область, Купянско-Лиманское направление, 25 мая
Российская группировка вооруженных сил «Запад» развивает успех на батальонном уровне силами штурмовых подразделений. На фоне безуспешных попыток украинских формирований перейти в наступление под Торском, наблюдается продвижение наших войск в режиме встречных боёв в окрестностях Колодезного (Двуречанский район). ВСУ постоянно прощупывают наши силы тревожащим огнем и мобильными группами.
За прошлые сутки российская армия установила стабильный контроль над 2-километровым сегментом автострады на запад от села Красное Первое. Постоянное, но неторопливое движение наших войск западные военные аналитики уподобили паровому катку или асфальтоукладчику. Так, российские штурмовики всего лишь за сутки боев с четверга до вечера пятницы потеснили противника в таких локациях, как Дорошовка и Двуречное, в лесополосе под Колесниковкой, а также и поблизости от Фиголевки.
Одной из основных задач для российских частей является купирование коммуникаций. Поступила информация о нарушении железнодорожного сообщения силами нашей разведки на полукилометровом участке.
В то же время, вопреки заявлениям американской администрации о желании разрядки, на Купянском направлении по-прежнему активны американские гаубицы М777, что свидетельствует о своевременной поставке со стороны НАТО необходимых запчастей и боекомплекта. К сожалению, именно американские орудия этого типа остаются самой массовой артиллерийской единицей на севере фронтовой дуги.
Следует отметить, что расширение плацдарма на правом берегу водной преграды (река Оскол), позволяет надеяться на динамичное продвижение войск в сторону Чугуева. Сам Купянск уже более месяца находится в пределах боевого радиуса российских дронов. С октября прошлого года в городе идет принудительная эвакуация.
ДНР, Краматорский район, Красноармейск (Покровск) и Константиновка, 25 мая
В районе крупного населенного пункта Константиновка отчетливо наблюдается прорыв украинского фронта на 8−9 километров вглубь обороны противника при беспорядочном отступлении охваченных паникой подразделений ВСУ. Ситуация для обороняющихся порядков усугубляется тем, что бои охватили зону шоссе, ведущего в сторону Красноармейска (Покровск).
Фактически эти два ключевых для украинских боевиков поселения — Красноармейск/Покровск (до начала боевых действия около 385 тысяч жителей) и Константиновка (по переписи 2022 г. 67350 жителей) — уже охвачены полукольцом продвигающейся вперед российской армии. Коммуникация между ними (автотрасса регионального значения Т-0504/Н-32) перерезана в районе Елизаветовки. Наиболее контактные боестолкновения зафиксированы в районе пригорода Красноармейска Шевченко.
По сути, город оказался в клещах. Логистические пути почти полностью перерезаны, оставшиеся в руках оккупантов находятся под постоянным огневым контролем. За пределами городской зоны ситуация усугубляется для обороняющихся плоским степным рельефом, изрезанным неглубокими оврагами и балками. Таким образом, можно констатировать неторопливое, но динамичное продвижение и со стороны села Новоэкономичное. Вся зона плотной городской застройки покровской агломерации Селидово, Мирноград (Димитров), Доброполье и Новогродовка (около 80 тысяч жителей в довоенный период) — в зоне активных боевых действий нашей армии.
Следует отметить стратегическое значение наметившегося обвала фронта на севере. Освобождение Красноармейска и Константиновки, по сути, омертвит снабжение ВСУ в районе Часова Яра и Дзержинска (Торецк), сделав неминуемым уход националистов и с этих участков фронта. Для России речь идет об освобождении национальной территории, захваченной киевским режимом.
Прогноз на следующую неделю
Медленное, но неотвратимое поршневое давление со стороны российских вооруженных сил на всей дуге фронта обязательно приведет к разрушению линии обороны при все более спорадических, непостоянных поставках боеприпасов, запчастей и ГСМ от натовских союзников ВСУ.
Подготовленный личный состав киевского режима также близок к истощению. Кроме того, наблюдается активный кризис власти в военном руководстве ВСУ, так как американский генерал-лейтенант Антонио Агуто, ведущий непосредственное руководство вооруженными действиями и его начальник Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи не получают четких указаний от своего руководства. Также возможна нестыковка в стратегической линии Лондона из-за смены руководства в аппарате разведки МИ-6 с Вашингтоном, где Трамп продолжает реформирование властной вертикали.
Украинские военные остро ощущают нестабильность верхов, так как за последние два месяца количество случаев дезертирства. По некоторым данным, не менее 150 тысяч украинских солдат уклоняются от ведения боевых действий.