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«Миллионы поляков хотят это озвучить». Кандидаты в президенты Польши поспорили об Украине

Польский политик Навроцкий выступил с неожиданным заявлением об Украине.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий во время дебатов с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, озвучил ряд касающихся Украины тезисов, которые его соперник счел повторяющими риторику российского президента Владимира Путина.

«Вы повторяете тезисы, которые озвучивает Путин. Против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле», — цитирует Тщасковского агентство PAP.

Навроцкий в ответ на это заявил, что его точка зрения созвучна мнению польского общества.

«Миллионы поляков хотят это озвучить, но опасаются обвинений в работе на Путина», — сказал политик, добавив, что выступает за суверенитет Польши в принятии решений.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая. Во второй тур вышли кандидат от правящей партии Рафал Тшасковский и представитель-оппозиционер от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

При этом ни один из кандидатов в президенты Польши не поддерживает украинских беженцев.