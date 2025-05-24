«Миллионы поляков хотят это озвучить». Кандидаты в президенты Польши поспорили об Украине

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий во время дебатов с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, озвучил ряд касающихся Украины тезисов, которые его соперник счел повторяющими риторику российского президента Владимира Путина.
Навроцкий в ответ на это заявил, что его точка зрения созвучна мнению польского общества.
«Миллионы поляков хотят это озвучить, но опасаются обвинений в работе на Путина», — сказал политик, добавив, что выступает за суверенитет Польши в принятии решений.
Напомним, первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая. Во второй тур вышли кандидат от правящей партии Рафал Тшасковский и представитель-оппозиционер от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.
При этом ни один из кандидатов в президенты Польши не поддерживает украинских беженцев.