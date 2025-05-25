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ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Бойцы сбили:

  • 30 БПЛА — над территорией Брянской области;
  • 20 — над территорией Белгородской области;
  • 17 — над Курской областью;
  • 16 — над Орловской областью;
  • пять БПЛА— над территорией Калужской области;
  • четыре — над Тульской областью;
  • два — над территорией московского региона;
  • один — над Крымом.

В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Накануне Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны.