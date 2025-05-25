ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников

«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
- 30 БПЛА — над территорией Брянской области;
- 20 — над территорией Белгородской области;
- 17 — над Курской областью;
- 16 — над Орловской областью;
- пять БПЛА— над территорией Калужской области;
- четыре — над Тульской областью;
- два — над территорией московского региона;
- один — над Крымом.
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Накануне Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны.