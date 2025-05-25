МО: Над территорией России перехвачено и уничтожено 95 украинских БПЛА

Беспилотники были сбиты и перехвачены над территорией восьми российских регионов. При этом наибольшее количество пришлось на Брянскую область, которую пытались атаковать 30 БПЛА. Над Белгородской областью сбиты 20 беспилотных аппаратов, над Курской — 17, над Орловской — 16. Также ПВО результативно сработали по беспилотникам, пытавшимся атаковать Калужскую и Тульскую область, Московский регион и Республику Крым.