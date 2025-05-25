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МО: Над территорией России перехвачено и уничтожено 95 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за четыре часа уничтожили 95 беспилотников ВСУ над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников за четыре часа вечером субботы 24 мая. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны. Уточняется, что речь идет о беспилотных аппаратах самолетного типа.

«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.

Беспилотники были сбиты и перехвачены над территорией восьми российских регионов. При этом наибольшее количество пришлось на Брянскую область, которую пытались атаковать 30 БПЛА. Над Белгородской областью сбиты 20 беспилотных аппаратов, над Курской — 17, над Орловской — 16. Также ПВО результативно сработали по беспилотникам, пытавшимся атаковать Калужскую и Тульскую область, Московский регион и Республику Крым.

О том, как шло уничтожение БПЛА ВСУ, летевших по направлению к Москве, оперативно информирует мэр российской столицы Сергей Собянин.

Тем временем в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничены полеты.