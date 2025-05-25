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Вернувшиеся из плена военные России рассказали, что боевики ВСУ избивали их

Освобождённые бойцы пробыли в плену у ВСУ от нескольких месяцев до 1,5 года.

Боевики ВСУ и формирования «Азов»* избивали российских военных, попавших в плен, сообщили освобождённые бойцы Вооружённых сил России.

«Зверски, зверски избивали, унижали. Так, что даже вспоминать не хочу», — заявил один из военнослужащих ВС РФ, рассказ которого опубликовали «Известия».

Освобождённые бойцы пробыли в плену от нескольких месяцев до 1,5 года.

«(Боевики — прим. ред.) “Азов” издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — добавил другой российский военный.

Напомним, 23 мая Министерство обороны РФ сообщило о проведённом обмене пленными, в результате которого удалось вернуть 270 бойцов ВС России и 120 гражданских лиц.

Освобождённые из плена российские военные поблагодарили президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.