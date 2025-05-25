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Су-25 уничтожил технику ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили живую силу и технику ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.