Российские военные уничтожили крупные партии грузов военного назначения, предназначавшихся для ВСУ. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Речь идет о складе контейнеров в порту Одесса, а также о контейнеровозе, который перевозил имущество военного назначения в указанный порт. Сообщалось, что на судне находились, в числе прочего, беспилотные летательные аппараты, безэкипажные катера и ряд боеприпасов. Всего на судне находилось около сотни контейнеров с подобными грузами. В контейнерах, находящихся в порту, также хранились грузы военного назначения.
В ведомстве уточнили, что групповой удар был нанесен при помощи ракетных комплексов «Искандер».
«В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар», — сказано в релизе.
Также в российском оборонном ведомстве информировали о массированном ударе оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России по ряду целей. Речь идет об отдельном центре сил специальных операций, центре авиации СБУ, складах боеприпасов, а также пунктах временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах проведения спецоперации.
Кроме того, сообщалось, что войска Минобороны России выбили за неделю противника из шести поселков. Также за это время также были уничтожены 8905 украинских военнослужащих и иностранных наемников.
Накануне Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы бронегруппы десантно-штурмового батальона гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии.
Тем временем российские военные обнаружили на брошенных позициях ВСУ в Курской области боеприпасы с неизвестными химическими веществами. Эти боеприпасы предназначались для сбросов с беспилотников.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как высокое мастерство управления позволяет российским дроноводам воздействовать на украинские гексакоптеры «Баба Яга» с помощью точных маневров и прицельных атак. Наши воины дестабилизируют вражеские аппараты в полете, заставляя их терять управление и падать.
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