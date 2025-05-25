МО РФ сообщило об ударе по контейнеровозу с военными грузами в Одессе

Речь идет о складе контейнеров в порту Одесса, а также о контейнеровозе, который перевозил имущество военного назначения в указанный порт. Сообщалось, что на судне находились, в числе прочего, беспилотные летательные аппараты, безэкипажные катера и ряд боеприпасов. Всего на судне находилось около сотни контейнеров с подобными грузами. В контейнерах, находящихся в порту, также хранились грузы военного назначения.