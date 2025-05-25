Бойцам группировки войск «Центр» вручили госнаграды в зоне СВО

Сообщается, что в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Руслан Макушкин вручил военнослужащим, проявившим мужество, героизм и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени.