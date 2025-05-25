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Бойцам группировки войск «Центр» вручили госнаграды в зоне СВО

ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Военнослужащим мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА Новости

«Военнослужащим 20-й мотострелковой дивизии 8-й армии, входящих в состав группировки войск “Центр”, вручили государственные награды в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — сообщили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Руслан Макушкин вручил военнослужащим, проявившим мужество, героизм и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

«Военнослужащие группировки войск “Центр” продолжают достойно выполнять поставленные задачи по освобождению территории Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в МО РФ.