Операторы БПЛА десантников уничтожили миномет ВСУ в Сумской области

Уточняется, что при помощи воздушной разведки была вскрыта позиция, с которой военнослужащие ВСУ вели минометный огонь по позициям РФ. Сообщается, что благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптоволоконном управлении миномет противника и личный состав расчета в укрытии были уничтожены.