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Операторы БПЛА десантников уничтожили миномет ВСУ в Сумской области

КУРСК, 25 мая — РИА Новости. Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили замаскированный миномет ВСУ и минометный расчет в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Операторы FPV-дронов “Князь Вандал Новгородский”, управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили 82-миллиметровый миномет ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что при помощи воздушной разведки была вскрыта позиция, с которой военнослужащие ВСУ вели минометный огонь по позициям РФ. Сообщается, что благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптоволоконном управлении миномет противника и личный состав расчета в укрытии были уничтожены.

«Первым FPV-дроном был выведен из строя миномет, а вторым беспилотником был поражен и уничтожен его расчет», — пояснили в МО РФ.