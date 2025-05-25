Операторы БПЛА десантников уничтожили миномет ВСУ в Сумской области

«Операторы FPV-дронов “Князь Вандал Новгородский”, управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили 82-миллиметровый миномет ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что при помощи воздушной разведки была вскрыта позиция, с которой военнослужащие ВСУ вели минометный огонь по позициям РФ. Сообщается, что благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптоволоконном управлении миномет противника и личный состав расчета в укрытии были уничтожены.
«Первым FPV-дроном был выведен из строя миномет, а вторым беспилотником был поражен и уничтожен его расчет», — пояснили в МО РФ.