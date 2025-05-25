Европа поставила Украине старые рыболовные сети вместо оружия

Так, Дания выделила Украине рыболовные сети стоимостью 2,5 миллиона евро. Уточняется, что когда Великобритания вышла из состава Евросоюза, датским рыбакам закрыли доступ к британским водам, поэтому эти сети оказались не нужны для отрасли, где они применялись по назначению. Также в передаче рыболовных сетей Вооруженным силам Украины (ВСУ) поучаствовали частные лица.