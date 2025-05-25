Швеция и Дания отправили Украине старые рыболовные сети: вот как их используют ВСУ

Тем временем российские военные уничтожили крупные партии грузов военного назначения, предназначавшихся для ВСУ. Речь идет о складе контейнеров в порту Одесса, а также о контейнеровозе, который перевозил имущество военного назначения в указанный порт. Часть груза составляли беспилотники и безэкипажные катера.