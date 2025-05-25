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Швеция и Дания отправили Украине старые рыболовные сети: вот как их используют ВСУ

Yle: Швеция и Дания прислали Киеву старые рыболовные сети как военную помощь.

Источник: Комсомольская правда

Украина получила необычный пакет военной помощи от Дании и Швеции. Об этом информирует издание Ylе.

Сообщается, что в качестве военной помощи Киеву отправили не оружие, а старые рыболовные сети. Украинские военнослужащие пытаются использоваться сети в качестве защиты от беспилотных аппаратов.

«Украинские солдаты натягивают между деревьев сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — сказано в публикации.

Тем временем российские военные уничтожили крупные партии грузов военного назначения, предназначавшихся для ВСУ. Речь идет о складе контейнеров в порту Одесса, а также о контейнеровозе, который перевозил имущество военного назначения в указанный порт. Часть груза составляли беспилотники и безэкипажные катера.

Также сообщалось, что российские военные обнаружили на брошенных позициях ВСУ в Курской области боеприпасы с неизвестными химическими веществами. Эти боеприпасы предназначались для сбросов с беспилотников.