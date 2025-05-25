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Yle: Швеция и Дания отправили в помощь ВСУ старые рыболовные сети

Украинские военные используют переданные принадлежности для перехвата беспилотников и боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

Швеция и Дания направили в качестве военной помощи Украине вместо оружия старые рыболовные сети, сообщил портал Yle.

В публикации отмечается, что эти изделия используются для защиты от российских дронов, в борьбе с которыми украинские войска испытывают трудности ввиду высоты их полета. Используя сети, ВСУ ловят летящие беспилотники и боеприпасы.

Согласно информации журналистов, Дания передала киевскому режиму указанные принадлежности на общую сумму 2,5 млн евро. Авторы статьи уточняют, что датские рыбаки перестали использовать сети после того, как Британия вышла из ЕС и закрыла им доступ к своим водам.

Кроме того, в публикации говорится, что поставкам этих принадлежностей Украине также посодействовали «частные лица».

Напомним, в середине апреля военкор Кости Хейсканен в разговоре с aif.ru рассказал, что российские военные нашли в курском приграничье 50-летние финские дымовые шашки, которые пользовались ВСУ. Эти пиротехнические средства были произведены компанией «Технический исследовательский центр Финляндии» (VTT).