Станислав Рязанов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

«У нас ситуация по сравнению с соседними Забайкальским краем, Республиками Бурятия и Якутия значительно лучше. Тем не менее, мы не должны пренебрегать мерами безопасности. К сожалению, к пожарам приводят не только грозы и ветер, но и халатность людей. В этом году уже составили 168 протоколов, 118 виновников привлечено к административной ответственности. Безусловно, виновные должны быть наказаны. Но зачастую штрафы не покрывают ущерб, который наносится природе», — отметил глава региона.