Станислав Рязанов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

На территории Иркутской области установилась по-летнему жаркая погода — столбики термометров поднимаются до +34℃. Высокие температуры и сильный порывистый ветер приводят к увеличению количества лесных пожаров. Более того, прошли грозовые фронты и фиксируются пожары в труднодоступной местности, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.
«У нас ситуация по сравнению с соседними Забайкальским краем, Республиками Бурятия и Якутия значительно лучше. Тем не менее, мы не должны пренебрегать мерами безопасности. К сожалению, к пожарам приводят не только грозы и ветер, но и халатность людей. В этом году уже составили 168 протоколов, 118 виновников привлечено к административной ответственности. Безусловно, виновные должны быть наказаны. Но зачастую штрафы не покрывают ущерб, который наносится природе», — отметил глава региона.
Игорь Кобзев также отметил, что по сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров сократилось на 16% и в четыре раза уменьшилось по площади.
По состоянию на утро в Иркутской области действует 22 лесных пожара. Шесть — локализовали. Большинство возгораний удается ликвидировать в течение суток. На тушении пожаров задействованы 412 сотрудников лесопожарных формирований и 57 единиц наземной тнхники. Особое внимание к СНТ, во многих садоводствах недостаточный уровень пожарной защиты.
Губернатор поблагодарил всех, кто проводит эту непростую работу, в том числе первого заместителя губернатора Романа Андреевича Колесова и членов КЧС, заместителя председателя правительства Владимира Викторовича Читоркина, членов оперативного штаба, министерство лесного комплекса региона, глав муниципальных образований, лесную охрану, противопожарную службу субъекта и муниципальных образований, общественные организации, контрольно-надзорные подразделения МЧС.
Игорь Кобзев обратился ко всем жителям Иркутской области с призывом не нарушать требования противопожарной безопасноти и беречь природу.
Напомним, чтонепотушенная сигарета стала причиной лесного пожара в Иркутском районе. Сообщение о горении сухой травы на 10-м км Голоустненского тракта поступило в пожарную охрану от очевидцев 18 мая. На ликвидацию пожара на площади 31 га, из которой лесной — 14 га, потребовалось более 8 часов.