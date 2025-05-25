Над 13 регионами России сбили 110 беспилотников

16 беспилотников сбили над Тульской областью, по 14 БПЛА — над Брянской и Калужской областями, по 13 БПЛА — над Тверской и Московской областями. По 10 беспилотников уничтожено над Белгородской и Курской областями, восемь — над Орловской, семь — над Крымом, два — над Смоленской областью. Над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями сбили по одному БПЛА.