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Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. 7 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом, об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи средствами ПВО уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что всего с 0.00 до 8.00 над российскими регионами были сбиты 110 БПЛА ВСУ.