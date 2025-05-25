Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников

«В течение ночи средствами ПВО уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что всего с 0.00 до 8.00 над российскими регионами были сбиты 110 БПЛА ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. 7 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом, об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи средствами ПВО уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что всего с 0.00 до 8.00 над российскими регионами были сбиты 110 БПЛА ВСУ.