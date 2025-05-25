Радий Хабиров сообщил о доставке в зону СВО 150-го гуманитарного конвоя

«Эти невероятные цифры — заслуга всех жителей нашей республики. Бойцы всегда передают благодарность тем, кто им помогает. Огромную поддержку нашим военнослужащим оказывают волонтеры, которые не жалеют своих сил, средств, времени. Спасибо им — это действительно бесценно, — написал Радий Хабиров. — Отдельная благодарность — водителям и тем, кто сопровождает грузы. Они рискуют жизнью и здоровьем ради того, чтобы наши ребята на фронте ни в чем не нуждались».
В новом гумконвое, который ушел из Уфы — 18 автомобилей, в том числе 4 бронированных «Урала», пило- и стройматериалы, мотоциклы, генераторы, рации, масксети, оргтехника, запчасти, медикаменты и медоборудование, посылки от родных и близких и многое другое.
«Пусть все наши ребята вернутся домой с победой. Живыми и невредимыми. Все мы очень этого ждем», — резюмировал Глава республики.