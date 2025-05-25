Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный ВСУ: после завершения боевых действий украинцы могут пойти на Киев

Украинские военнослужащие не желают складывать оружие, потому что после завершения боевых действий хотят идти на Киев.

Источник: Аргументы и факты

Солдаты украинской армии не хотят разоружаться, потому что после окончания боевых действий они планируют идти на Киев. Об этом рассказал Евгений Бодейко, разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ, который был взят в плен в Херсонской области.

«Они не собираются складывать оружие. У многих бойцов есть желание даже после перемирия идти на Киев», — сообщил Бодейко.

По словам пленного, боевой дух украинских солдат сейчас не на высоте, его можно оценить на три балла.

Ранее Бодейко рассказал, что в рядах украинской армии главнокомандующего Александра Сырского называют «мясником».