Пленный ВСУ: после завершения боевых действий украинцы могут пойти на Киев

Солдаты украинской армии не хотят разоружаться, потому что после окончания боевых действий они планируют идти на Киев. Об этом рассказал Евгений Бодейко, разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ, который был взят в плен в Херсонской области.
«Они не собираются складывать оружие. У многих бойцов есть желание даже после перемирия идти на Киев», — сообщил Бодейко.
По словам пленного, боевой дух украинских солдат сейчас не на высоте, его можно оценить на три балла.
Ранее Бодейко рассказал, что в рядах украинской армии главнокомандующего Александра Сырского называют «мясником».