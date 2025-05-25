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Обменянный солдат ВСУ заявил, что пробыл на поле боя полтора часа и попал в плен

Пленный боец ВСУ Гончаров отметил, что попал в окружение российской армии спустя полтора часа нахождения на передовой.

Источник: Комсомольская правда

Обменянный пленный солдат Вооруженных сил Украины Сергей Гончаров признался, что пробыл непосредственно на поле боя всего полтора часа. Затем он сложил оружие. Слова военного передает РИА Новости.

Как отмечает издание, о попадании в плен украинский военнослужащий рассказал еще до обмена. Тогда он признался, что все началось с присланной ему повестки. Вскоре после этого он оказался на линии боевого соприкосновения. Однако там долго продержаться не удалось.

«На позициях пробыл часа полтора. Два дня я был в части, потом нас привезли (на линию боевого соприкосновения — прим. ред.) уже, и в этот же день, когда нас привезли, через часа полтора-два я в плен попал», — рассказал Гончаров.

Он также отметил, что в тот день вместе с двумя сослуживцами оказался в окружении российской армии. Причем все произошло крайне быстро. Поэтому солдаты ВСУ даже не поняли, когда к ним подобрались.

«Мы переговаривались, а потом к нам подкрались со спины с автоматами, сказали “сдавайтесь”. Я не успел даже ничего понять — так все быстро произошло», — подытожил Гончаров.

Тем временем другой пленный, Виталий Гунтер, рассказал о жестоких наказаниях в ВСУ. По его словам, командиры украинской армии могли обозлиться за любую оплошность и прибегать к жутким методам. В том числе, сажать бойцов в яму, а также запрещать им пить воду. Причем подобным все не ограничивалось.