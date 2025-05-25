Армия России создаёт зону безопасности вдоль границы РФ

Напомним, что на текущий момент вся территория Курской области освобождена, а атаки ВСУ успешно отражаются. В регионе продолжаются работы по разминированию: сапёрами уже обследовано примерно 37,5 тысячи гектаров приграничных территорий, проверено 767 километров дорог и 31 населённый пункт.