ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками

Он добавил, что в Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы 8 беспилотниками. В Волоконовском районе два хутора подверглись атакам 2 дронов. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 15 беспилотников. В Краснояружском районе 9 населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 55 боеприпасов, и атакам 7 беспилотников. Над Губкинским, Новооскольским округами и Корочанским, Прохоровским районами системой ПВО сбит 31 беспилотник.