Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Президент посетил Курскую область 20 мая. Он, в частности, провел встречи с волонтерами, руководителями муниципалитетов и с врио губернатора Александром Хинштейном, а также осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2. Это была первая поездка Путина в Курскую область после полного освобождения региона от ВСУ.