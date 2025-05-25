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Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Силы ПВО одновременно вели бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента, сообщил командир дивизии противовоздушной обороны Юрий Дашкин.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вертолет президента РФ Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников в ходе посещения Курской области 20 мая. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

«[Вертолет президента РФ был] фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника. Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», — сказал Дашкин в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что задача была выполнена, «атака беспилотников противника была отражена, все воздушные цели были уничтожены».

Президент посетил Курскую область 20 мая. Он, в частности, провел встречи с волонтерами, руководителями муниципалитетов и с врио губернатора Александром Хинштейном, а также осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2. Это была первая поездка Путина в Курскую область после полного освобождения региона от ВСУ.