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Россия и Украина обменялись пленными по формуле 303 на 303

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 303 на 303. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в Telegram.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Таким образом, стороны завершили обмен удерживаемыми лицами по формуле 1000 на 1000. 23 мая в Подмосковье приземлился самолет с 490 освобожденными военнослужащими и гражданскими. На следующий день в Россию вернулись еще 307 человек.

Договоренность о самом масштабном с начала спецоперации обмене была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле. Прямое общение российской и украинской делегаций было возобновлено после фактического выхода Киева из переговоров в 2022 году.