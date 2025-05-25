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ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

ВС России ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены, сообщило министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.