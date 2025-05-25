Девятерых жителей Челябинской области вернули из украинского плена

— Все мужчины заключили контракты о прохождении военной службы, мужественно исполняли воинский долг, но в силу обстоятельств оказались в плену, — написала омбудсмен в своём Telegram-канале. — Двое из них (из Миасса и Красноармейского района) находились в плену более года, один (из Уйского района) — более полутора лет.