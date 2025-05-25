Девятерых жителей Челябинской области вернули из украинского плена

— Все мужчины заключили контракты о прохождении военной службы, мужественно исполняли воинский долг, но в силу обстоятельств оказались в плену, — написала омбудсмен в своём Telegram-канале. — Двое из них (из Миасса и Красноармейского района) находились в плену более года, один (из Уйского района) — более полутора лет.
Среди освобождённых также два бойца из Челябинска и по одному из Магнитогорска, Коркино, Аргаяшского и Кунашакского районов. Они пробыли в неволе от четырёх до девяти месяцев.
Юлия Сударенко добавила, что во всех случаях родственники знали о судьбе своих близких, некоторые даже общались через Международный комитет Красного Креста.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за три дня, 23, 24 и 25 мая, из плена вернули 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Взамен Киеву передали 880 пленных солдат и офицеров ВСУ, а также 120 гражданских лиц. Таким образом, ранее достигнутые договорённости в части обмена пленными по формуле «1000 на 1000» выполнены полностью.
Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 6 мая. Тогда удалось освободить 205 российских военнослужащих, в том числе шестерых южноуральцев.