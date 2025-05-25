В Пермский край вернули 20 военнопленных, включая бывшего главу Чайковского

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил о возвращении домой 20 пленных после обмена между Россией и Украиной. В рамках стамбульских договоренностей обмен прошел по формуле «1000 на 1000». Среди них оказались 20 жителей Прикамья.