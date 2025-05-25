В Пермский край вернули 20 военнопленных, включая бывшего главу Чайковского

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил о возвращении домой 20 пленных после обмена между Россией и Украиной. В рамках стамбульских договоренностей обмен прошел по формуле «1000 на 1000». Среди них оказались 20 жителей Прикамья.
Домой вернулись бойцы-контрактники из Перми, Кудымкара, Горнозаводска, Кунгура, Чайковского и Октябрьского. Среди освобожденных ушедший на СВО экс-глава Чайковского Алексей Третьяков.
Обращение от родственников бывшего главы администрации в адрес главы краевого омбудсмена поступило еще в сентябре 2023 года.
«Пообщался с супругой по телефону, приятно было слышать добрые эмоции, Алексей Васильевич уже выходил на связь», — отметил Игорь Сапко.
Всего в период с 23 по 25 мая после обмена из плена вернулись 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.
В ходе масштабного обмена пленными 23 мая возвращены несколько бойцов из Прикамья. Они уже находятся в Подмосковье, где будут проходить реабилитацию.
Ко Дню Победы из украинского плена вернулись четыре жителя Пермского края. Между Россией и Украиной прошел обмен военнопленными по формуле «205 на 205».