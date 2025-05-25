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Командир батальона «Азов» сделал неожиданное заявление после обмена пленными

Командир украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) Денис Прокопенко заявил, что недоволен итогами масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.

Источник: РИА "Новости"

По словам «Редиса» (позывной Прокопенко) среди вернувшихся из российского плена нет азовцев. Он заявил, что это выглядит как издевательство над теми, кому «давали гарантии» и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмен.

Прокопенко обвинил киевскую власть в том, что в возвращении боевиков батальона она не заинтересована, и пожаловался, что обменом пленных четвертый год «неэффективно занимаются одни и те же люди».

Напомним, в воскресенье прошел третий этап обмена пленными, в рамках которого Россия вернула 1000 человек и столько же передала украинской стороне.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что бойцы отряда эвакуировали все тела военнослужащих ВСУ в Суджанском районе Курской области.