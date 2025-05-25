Командир батальона «Азов» сделал неожиданное заявление после обмена пленными

По словам «Редиса» (позывной Прокопенко) среди вернувшихся из российского плена нет азовцев. Он заявил, что это выглядит как издевательство над теми, кому «давали гарантии» и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмен.
Прокопенко обвинил киевскую власть в том, что в возвращении боевиков батальона она не заинтересована, и пожаловался, что обменом пленных четвертый год «неэффективно занимаются одни и те же люди».
Напомним, в воскресенье прошел третий этап обмена пленными, в рамках которого Россия вернула 1000 человек и столько же передала украинской стороне.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что бойцы отряда эвакуировали все тела военнослужащих ВСУ в Суджанском районе Курской области.