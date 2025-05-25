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За 3 дня из украинского плена вернулся 31 свердловчанин

31 уральца освободили из украинского плена за 3 дня.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря российско-украинским договоренностям, достигнутых 16 мая на переговорах в Стамбуле, между Москвой и Киевом проходит масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

За три дня обмена из плена удалось вернуть 880 военнослужащих, 31 из которых — уральцы. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

— Мы ждём новых обменов. Очень надеюсь, что вернутся наши все. Россия в переговорном процессе активно занимается темой обмена военнопленными, — поделилась Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен также рассказала, в каких городах произойдут долгожданные встречи: трое военнослужащих вернутся в Новоуральск, по двое — в Нижний Тагил и Арамиль.

— Встречи предстоят в Новолялинском и Красноуфимском, Режевском и Артемовском районе, Ревде, Березовском, Тавде и других городах. Впервые много ребят вернется в Екатеринбург, — рассказала Мерзлякова.