За 3 дня из украинского плена вернулся 31 свердловчанин

Благодаря российско-украинским договоренностям, достигнутых 16 мая на переговорах в Стамбуле, между Москвой и Киевом проходит масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000».
За три дня обмена из плена удалось вернуть 880 военнослужащих, 31 из которых — уральцы. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
— Мы ждём новых обменов. Очень надеюсь, что вернутся наши все. Россия в переговорном процессе активно занимается темой обмена военнопленными, — поделилась Татьяна Мерзлякова.
Омбудсмен также рассказала, в каких городах произойдут долгожданные встречи: трое военнослужащих вернутся в Новоуральск, по двое — в Нижний Тагил и Арамиль.
— Встречи предстоят в Новолялинском и Красноуфимском, Режевском и Артемовском районе, Ревде, Березовском, Тавде и других городах. Впервые много ребят вернется в Екатеринбург, — рассказала Мерзлякова.