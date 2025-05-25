Собянин сообщил о пятом сбитом за час беспилотнике

Пятый беспилотник сбили в 18:08 мск. Ранее, с 16:55 мск по 17:42 мск, были сбиты четыре летевших на Москву дрона.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале в 17:42 мск.
Перед этим, в 16:53, временно приостановили прием и отправку самолетов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. На момент создания материала, ограничения действуют до сих пор. Всего за сутки над Москвой сбили 14 беспилотников.