Из украинского плена вернулись 30 воронежских бойцов

Освобождение произошло в рамках масштабного трёхдневного обмена.
Сейчас бойцы находятся в Беларуси, где с ними работают врачи и психологи. Как отметил губернатор, многие уже связались со своими семьями.
Александр Гусев поблагодарил всех, кто участвовал в переговорах и организации обмена, особенно уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и регионального омбудсмена Сергея Канищева. Он также выразил готовность области помочь Минобороны в реабилитации бойцов.
«Мы с нетерпением ждём ребят в родной Воронежской области», — подчеркнул глава региона.