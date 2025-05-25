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Из украинского плена вернулись 30 воронежских бойцов

Губернатор Александр Гусев сообщил о возвращении домой 30 воронежских военнослужащих, которые находились в украинском плену.

Освобождение произошло в рамках масштабного трёхдневного обмена.

Сейчас бойцы находятся в Беларуси, где с ними работают врачи и психологи. Как отметил губернатор, многие уже связались со своими семьями.

Александр Гусев поблагодарил всех, кто участвовал в переговорах и организации обмена, особенно уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и регионального омбудсмена Сергея Канищева. Он также выразил готовность области помочь Минобороны в реабилитации бойцов.

«Мы с нетерпением ждём ребят в родной Воронежской области», — подчеркнул глава региона.