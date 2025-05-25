Из украинского плена вернулись 30 воронежских бойцов

Александр Гусев поблагодарил всех, кто участвовал в переговорах и организации обмена, особенно уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и регионального омбудсмена Сергея Канищева. Он также выразил готовность области помочь Минобороны в реабилитации бойцов.