ВС России улучшили позиции в Часовом Яре

До этого президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым и представителями военного командования заявил, что наиболее сложная ситуация для украинской армии сейчас складывается на участке фронта в Донецкой области, находящемся под контролем Киева.