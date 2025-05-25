Собянин: Система ПВО пресекла атаку еще одного вражеского БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российским ПВО была отражена очередная атака киевского режима на Московский регион. Об этом чиновник рассказал у себя в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву», — заявил Собянин.
При этом он заметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Отмечается, что жителям региона не стоит приближаться к обломкам украинских беспилотников и при их обнаружении сразу же звонить в экстренные службы.
Нужно сказать, что это не первая атака ВСУ с помощью дронов за сутки на Московский регион. Мэр столицы уже заявлял о попытках ВСУ отыграться на мирных жителях и нанести урон московскому региону. Недавно Собянин сообщил, что силами российского ПВО было уничтожено четыре украинских беспилотника над территорией Москвы. Российские военные нейтрализовали угрозу. Чиновник отметил, что все четыре беспилотника ВСУ были уничтожены за небольшой промежуток времени, украинская армия в течение часа пыталась нанести удары.