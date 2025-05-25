Собянин: Система ПВО пресекла атаку еще одного вражеского БПЛА

Нужно сказать, что это не первая атака ВСУ с помощью дронов за сутки на Московский регион. Мэр столицы уже заявлял о попытках ВСУ отыграться на мирных жителях и нанести урон московскому региону. Недавно Собянин сообщил, что силами российского ПВО было уничтожено четыре украинских беспилотника над территорией Москвы. Российские военные нейтрализовали угрозу. Чиновник отметил, что все четыре беспилотника ВСУ были уничтожены за небольшой промежуток времени, украинская армия в течение часа пыталась нанести удары.