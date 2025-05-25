Минобороны: за последние семь часов был уничтожен 51 беспилотник ВСУ над РФ

За последние семь часов 25 мая 2025 года над разными регионами РФ был уничтожен 51 украинских беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении от ведомства.
Отмечается, что шесть украинских БПЛА было уничтожено над территорией московского региона. О сбитии дронов ВСУ заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что оперативные службы работают над устранением последствий сбития украинских БПЛА. Жителям регионов, где проводилось отражение атаки украинских беспилотников, рекомендовано не подходить к фрагментам БПЛА, сразу же вызывать оперативные службы.
Ранее KP.RU сообщил, что за ночь и утро 24 мая 2025 года было уничтожено 94 украинских беспилотника над разными регионами России.