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Минобороны: за последние семь часов был уничтожен 51 беспилотник ВСУ над РФ

В Минобороны отчитались об успешном уничтожении БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

За последние семь часов 25 мая 2025 года над разными регионами РФ был уничтожен 51 украинских беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении от ведомства.

Отмечается, что шесть украинских БПЛА было уничтожено над территорией московского региона. О сбитии дронов ВСУ заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что оперативные службы работают над устранением последствий сбития украинских БПЛА. Жителям регионов, где проводилось отражение атаки украинских беспилотников, рекомендовано не подходить к фрагментам БПЛА, сразу же вызывать оперативные службы.

Ранее KP.RU сообщил, что за ночь и утро 24 мая 2025 года было уничтожено 94 украинских беспилотника над разными регионами России.