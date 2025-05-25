Минобороны: за последние семь часов был уничтожен 51 беспилотник ВСУ над РФ

Отмечается, что шесть украинских БПЛА было уничтожено над территорией московского региона. О сбитии дронов ВСУ заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что оперативные службы работают над устранением последствий сбития украинских БПЛА. Жителям регионов, где проводилось отражение атаки украинских беспилотников, рекомендовано не подходить к фрагментам БПЛА, сразу же вызывать оперативные службы.