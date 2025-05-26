Самарские компании обязали брать на работу участников СВО

САМАРА, 25 мая — РИА Новости. Самарские компании с численностью работников более 100 человек обязали брать на работу участников СВО с 1 сентября текущего года, сообщается на сайте Самарской губернской думы.
Депутаты регионального парламента приняли в двух чтениях соответствующий законопроект, внесенный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вместе с прокурором региона.
«Согласно принятому закону, организации с численностью работников более 100 человек будут обязаны выделять 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства демобилизованных воинов. Это означает, что около 1 270 организаций в Самарской области попадут под действие данного закона. Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года», — говорится на сайте Самарской губернской думы.
В пояснительной записке к закону указано, что количество квотированных мест составит порядка 5,4 тысячи. Работодатели могут самостоятельно подбирать сотрудников среди участников СВО или обращаться для этого в службу занятости населения. По закону, у военнослужащих будет возможность бесплатно получить образование по новой профессии или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности.