Самарские компании обязали брать на работу участников СВО

В пояснительной записке к закону указано, что количество квотированных мест составит порядка 5,4 тысячи. Работодатели могут самостоятельно подбирать сотрудников среди участников СВО или обращаться для этого в службу занятости населения. По закону, у военнослужащих будет возможность бесплатно получить образование по новой профессии или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности.