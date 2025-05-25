ВГА Харьковской области: ВСУ сбрасывают с дронов замаскированные мины

При этом в ведомстве отмечают, что противник коварен и маскирует взрывные устройства под предметы, которые не представляют опасности. Например, аптечки и даже детские игрушки. Военным и жителям, которые остались в регионе и ждут прихода российских войск, нужно проявлять бдительность.