ВГА Харьковской области: ВСУ сбрасывают с дронов замаскированные мины

Украинские военные используют дроны для того, чтобы разбрасывать замаскированные мины на территории Харьковской области, которую контролируют российские войска. Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.
«Вооруженные формирования Украины, применяя БПЛА, продолжают сбрасывать замаскированные мины через линию боевого соприкосновения на Харьковском направлении», — говорится в сообщении от ВГА Харьковской области.
При этом в ведомстве отмечают, что противник коварен и маскирует взрывные устройства под предметы, которые не представляют опасности. Например, аптечки и даже детские игрушки. Военным и жителям, которые остались в регионе и ждут прихода российских войск, нужно проявлять бдительность.
Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ взяли под контроль четыре улицы в Волчанске Харьковской области и ведут их зачистку. Причем бойцы РФ продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.