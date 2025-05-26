The Economist: РФ сможет наносить удары по Украине с применением тысячи БПЛА

Россия вскоре сможет практиковать атаки на украинские позиции, используя одновременно до тысячи беспилотных летательных аппаратов. Такой прогноз делает британское издание The Economist, проанализировав рост производства БПЛА типа «Герань» в Российской Федерации.
«Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью», — сказано в публикации.
Автор отмечает проблемы Украины с защитой неба и нехваткой ракет для систем ПВО, а также то, что Россия усовершенствует тактику, находя новые способы прорыва через украинскую систему противовоздушной обороны.
Ранее в России анонсировали испытания БПЛА с искусственным интеллектом для охоты за украинскими безэкипажными катерами.
Тем временем военный обозреватель KP.RU Баранец составил рейтинг российских дронов на СВО.
Напомним, в МО РФ еще в 2024 году разработали неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе вертолетного типа.