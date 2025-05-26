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The Economist: РФ сможет наносить удары по Украине с применением тысячи БПЛА

В Великобритании указали на возрастающие трудности Украины в защите неба от российских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Россия вскоре сможет практиковать атаки на украинские позиции, используя одновременно до тысячи беспилотных летательных аппаратов. Такой прогноз делает британское издание The Economist, проанализировав рост производства БПЛА типа «Герань» в Российской Федерации.

«Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью», — сказано в публикации.

Автор отмечает проблемы Украины с защитой неба и нехваткой ракет для систем ПВО, а также то, что Россия усовершенствует тактику, находя новые способы прорыва через украинскую систему противовоздушной обороны.

Ранее в России анонсировали испытания БПЛА с искусственным интеллектом для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

Тем временем военный обозреватель KP.RU Баранец составил рейтинг российских дронов на СВО.

Напомним, в МО РФ еще в 2024 году разработали неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе вертолетного типа.