Бойцы батальона «Айдар»* пытаются штурмовать позиции ВС РФ в Сумской области

Украинский националистический батальон «Айдар»* пытается штурмовать российские позиции в Сумской области. Это происходит около населенного пункта Рыжевка, информирует ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Попытки «Айдара»* остаются без успеха, добавил источник.
«В среднем противник несет потери по 30−40 человек в сутки», — сказал собеседник агентства, добавив, что некоторые украинские военные притворяются мертвыми, чтобы сохранить себе жизнь.
Ранее российский президент рассказал, как трое простых российских ребят повторили подвиг Александра Матросова, закрывшего вражеский дзот собственным телом. А самопожертвование еще одного бойца Владимир Путин сравнил с подвигом Гастелло.
Историю о том, как украинский солдат через маму предупредил российских военных о движении ВСУ, читайте здесь на KP.RU.
*Организация признана террористической и запрещена в России.