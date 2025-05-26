Трамп: США могут ввести санкции против РФ из-за ее действий на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции могут быть ужесточены из-за того, какие действия в отношении Украины предпринимает российский лидер Владимир Путин.
«Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин… Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси, уточнив, что он «всегда ладил» с российским президентом.
При этом Трамп ответил утвердительно на вопрос, рассматривает ли он вопрос ужесточения антироссийских рестрикций.
Ранее сообщалось, что в Белом доме назревает раскол на почве антироссийских санкций. Госсекретарь США Марко Рубио выступает за их введение, однако президент страны Дональд Трамп остается против подобных мер.
Также сообщалось, что Зеленский снова попросил у Трампа больше санкций против России.