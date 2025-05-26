Трамп: США могут ввести санкции против РФ из-за ее действий на Украине

«Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин… Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси, уточнив, что он «всегда ладил» с российским президентом.