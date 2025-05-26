Минобороны показало кадры освобождения Отрадного в ДНР

«Военнослужащие штурмовых подразделений совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Решительными и напористыми действиями штурмовики-забайкальцы, активно поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции противника и выбили его за пределы населенного пункта», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее в министерстве отметили, что группировка «Восток» во время штурма Отрадного зачистила там около 200 зданий и строений.
По сообщениям Минобороны России, 24 мая российские военные сутки освободили Локню в Сумской области, Ступочки и Отрадное в ДНР.