Минобороны показало кадры освобождения Отрадного в ДНР

«Военнослужащие штурмовых подразделений совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Решительными и напористыми действиями штурмовики-забайкальцы, активно поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции противника и выбили его за пределы населенного пункта», — говорится в сообщении военного ведомства.